Путин поведал о противостоянии БРИКС и стран «золотого миллиарда»

Усилия стран, входящих в БРИКС, и других развивающихся государств сталкиваются с «ожесточенным сопротивлением» со стороны элит стран, входящих в так называемый золотой миллиард. Свою оценку такому противостоянию дал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Усилия со стороны участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит отдельных государств, так называемого «золотого миллиарда», — отметил глава государства во время проведения X Парламентского форума БРИКС, проходящего в Санкт-Петербурге.

«Золотой миллиард» как понятие зачастую относят к конспирологии. Согласно версии авторов теории, тайные силы, или «западная элита», пытаются всеми средствами добиться перераспределения всех благ для крайне богатой доли населения Земли, под которой подразумевается население стран Запада.

Путин в прошлом уже упоминал «золотой миллиард» в своих выступлениях. В мае он заявлял, что государства «золотого миллиарда» не считают Землю общим домом для всего человечества.

С критикой «золотого миллиарда» выступали публично в том числе посол России в США Анатолий Антонов и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев упрекнул англосаксов за устанавливаемые ими правила.