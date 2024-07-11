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Израиль и ХАМАС сделали шаг к решению конфликта

WP: Израиль и ХАМАС согласовали основные условия плана по урегулированию в Газе

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Об этом пишет The Washington Post.

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил… что «основные положения согласованы», и теперь стороны «ведут переговоры о деталях того, как они будут реализованы», — говорится в сообщении издания.

По словам источников издания, окончательное соглашение, вероятно, «не будет достигнуто в ближайшее время», а детали потенциальной сделки сложны и требуют времени для проработки.

При этом конкретных деталей не приводится.

До этого глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию еврейского государства, которые продолжают военные действия на территории палестинского анклава.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.

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