Израильтяне потребовали от властей освобождения заложников

Израильтяне вышли на акции протеста по всей стране с требованием от властей скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и досрочных выборов. Об этом сообщает Ynet.

По информации портала, демонстрации начались утром 7 июля в 30 локациях по стране, включая девять крупных транспортных развязок.

В 06:29 (совпадает с московским), ровно в то время, когда 7 октября 2023 года начали звучать сирены, предупреждая о ракетных обстрелах из палестинского анклава, и началось вторжение вооруженных боевиков из Газы в Израиль, сотни протестующих собрались у домов 18 израильских министров и парламентариев, в том числе министра иностранных дел Исраэля Каца и министра обороны Йоава Галанта.

Демонстранты требовали от властей скорейших действий для освобождения заложников. Кроме того, протестующие собрались возле дома главы израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут», требуя от него объявить всеобщую забастовку с требованием как можно скорее провести выборы.

6 июля израильтяне вышли на улицы Тель-Авива, требуя выборов и освобождения заложников. Периодически толпа обрушивалась с критикой на правительство Биньямина Нетаньяху, скандируя: «Позор!».

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом. Представители ХАМАС отказались от ключевого требования о том, чтобы Иерусалим дал обязательства по полному прекращению войны на начальном этапе.

Ранее Нетаньяху заявил о приверженности плану Байдена по заложникам в Газе.