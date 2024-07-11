Немецкий политик назвала безумием размещение США дальнобойного оружия в ФРГ

Размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии стало безумным шагом Запада, который может привести к прямому вовлечению ФРГ в военный конфликт. Об этом заявила немецкий политик Саара Вагенкнехт, ее слова приводит Spiegel.

«Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле не улучшит нашу безопасность», — подчеркнула она.

По мнению Вагенкнехт, соответствующее решение США может привести к тому, что Германия окажется театром военных действий. Она подчеркнула, что размещение дальнобойного оружия США является «безумием», которое необходимо остановить.

До этого Писториус отмечал, что дальнобойные ракетные системы Соединенных Штатов будут размещены в ФРГ на ротационной основе.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

Ранее посол России назвал угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.