Посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ

Планы Вашингтона по размещению на территории ФРГ ракет средней и меньшей дальности несут прямую угрозу международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства РФ.

Комментируя совместное заявление США и ФРГ о намерении разместить с 2026 года на германской земле американские средства поражения дальнего радиуса действия, дипломат подчеркнул, что, по сути, речь идет о планах по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.

Антонов отметил, что это является серьезной ошибкой властей США. Такие действия несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности и усиливают риски гонки ракетных вооружений.

В Вашингтоне забывают, подчеркнул посол, что завязывание узла конфронтации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия — НАТО может стать детонатором неконтролируемой эскалации.

Дипломат заявил, что толерантность России к провокациям против ее национальной безопасности не является безграничной.

10 июля в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие в 2026 году.

Ранее бывший советник Пентагона допустил перекрытие Атлантики Россией в случае войны с США.