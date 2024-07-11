В МИД Ирана сделали обличительное заявление в адрес НАТО

Ответственность за развязывание конфликта на Украине лежит на Североатлантическом альянсе, НАТО предпринимает агрессивные шаги по эскалации ситуации. Об этом заявил глава МИД Ирана Насер Канани, его слова приводятся в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.

«То, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — говорится в сообщении.

До этого в МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери Кани.

В ходе беседы приоритетное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и его иранский коллега высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее США ввели новые санкции против Ирана «из-за явной ядерной эскалации».