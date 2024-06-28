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США вводят новые санкции против Ирана «из-за явной ядерной эскалации»

Блинкен заявил, что Тегеран расширил обогащение урана, и США вводят санкции

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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новых санкциях против нефтяного сектора Ирана в ответ на то, что он назвал «расширением ядерной программы страны». Как пишет The Guardian, США подозревают, что Иран готовится создать атомную бомбу.

Эмбарго в отношении трех неназванных компаний, занимающихся транспортировкой иранской нефти и нефтехимической продукции, было объявлено на фоне многочисленных предупреждений о возобновлении конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и «Хезболлой» — могущественной шиитской группировкой, доминирующей в Ливане.

Блинкен заявил, что Иран расширил свою программу по обогащению урана в прошлом месяце «такими способами, которые не имеют убедительной мирной цели».

В соответствии с новыми санкциями 11 судов, связанных с тремя организациями, на которые наложено эмбарго, будут обозначены как «заблокированное имущество».

Новые санкции были введены за день до того, как в пятницу в Иране начались досрочные президентские выборы, на которых будет избран преемник предыдущего президента Эбрахима Раиси.

До этого Иран настаивал на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей, при этом Хаменеи категорически исключал разработку ядерной бомбы как запрещенную исламом.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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