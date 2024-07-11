В Кремле назвали Индию сторонником мира и диалога по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Индия является сторонником мира и диалога по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, отношение Индии к вопросам по Украине соотносится с подходом России.

Накануне премьер Индии Нарендра Моди обсудил российско-украинский конфликт с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По словам Моди, они вместе с Нехаммером всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире. Премьер-министр Индии добавил, что «потери невинных жизней неприемлемы».

Глава индийского правительства прибыл в Москву днем 8 июля. В тот же день он встретился с президентом РФ в его резиденции в Ново-Огарево, где политики беседовали в неформальной обстановке. Позже президент Российской Федерации Владимир Путин и Моди подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Песков оценил способность стран — членов НАТО услышать мирные инициативы Моди по Украине.