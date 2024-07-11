В Кремле прокомментировали давление на Орбана в ЕС

Трезвым голосам на Западе с позицией о необходимости урегулирования конфликта на Украине, как у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, очень сложно пробиться через множество конфронтационных настроений. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, какое это давление (на премьер-министра Венгрии. – Прим. ред.), поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в ЕС подвергают сомнению легитимность визитов Орбана в Москву и Пекин.

До этого сообщалось, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут провести встречу для обсуждения «нарушений правил» со стороны Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана из-за визита в Москву и встречу с Владимиром Путиным.

По информации собеседников FT, на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран Евросоюза обсуждали возможность написания совместного письма Виктору Орбану с возмущением его действиями и требованием прекратить «несанкционированные» внешнеполитические акции.

Ранее Politico узнало об угрозах Венгрии со стороны ЕС после визита Орбана в РФ.