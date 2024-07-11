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Politico о планах ЕС по мирной инициативе Венгрии

Politico: ЕС может бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией

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Алексей Майшев/РИА Новости

Страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами организации из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что 10 июля представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор претерпел хорошую долю критики со стороны коллег на закрытой двухчасовой встрече.

Несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит придерживаться своего нынешнего курса. Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом, пишет Politico.

Так, первую встречу Евросовета в Венгрии 9 июля посетили всего семь из 27 стран ЕС, не считая хозяев мероприятия. Издание отмечает, что Орбана могут ждать еще более тяжелые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для ЕС политиками.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. 8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле объяснили цель «мирной миссии» Орбана.

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