Ле Пен рассказала, как выборы во Франции «откладывают радость» в стране

Результаты парламентских выборов во Франции лишь «откладывают радость» для правой французской партии «Национальное объединение». Об этом заявила лидер партии Марин Ле Пен, имея в виду скорый приход к власти партии, ее слова приводит газета Corriere della Sera.

«Радость лишь откладывается, так как нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно», — подчеркнула лидер правой партии.

По оценке Ле Пен, сложившаяся на данный момент политическая ситуация в парламенте Франции выглядит запутанно, поскольку нет понимания, какую из сторон представит будущий премьер-министр страны.

До этого сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эммануэля Макрона и правых.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.