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Ле Пен рассказала, как выборы во Франции «откладывают радость» в стране

Ле Пен: результаты выборов во Франции лишь отложили приход к власти правых

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Global Look Press

Результаты парламентских выборов во Франции лишь «откладывают радость» для правой французской партии «Национальное объединение». Об этом заявила лидер партии Марин Ле Пен, имея в виду скорый приход к власти партии, ее слова приводит газета Corriere della Sera.

«Радость лишь откладывается, так как нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно», — подчеркнула лидер правой партии.

По оценке Ле Пен, сложившаяся на данный момент политическая ситуация в парламенте Франции выглядит запутанно, поскольку нет понимания, какую из сторон представит будущий премьер-министр страны.

До этого сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эммануэля Макрона и правых.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.

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