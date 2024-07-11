Помощников Байдена попросили дать показания о его здоровье

Комитет по надзору палаты представителей США вызвал нескольких помощников президента Джо Байдена, чтобы они дали показания о состоянии здоровья главы государства. Об этом пишет Axios со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Речь идет о трех высокопоставленных чиновниках Белого дома, которым необходимо дать показания относительно здоровья президента США, уточняется в материале.

Как следует из документа, конгрессмены обеспокоены, что помощники Джо Байдена могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять за него определенную работу. Соответствующие опасения появились после выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, говорится в тексте.

«Комитет обеспокоен, что каждый из этих чиновников… взял на себя задачу по управлению страной в то время, когда президент на это не способен», — пишет Axios.

До этого Fox News со ссылкой на экспертов сообщал, что текущая неделя будет иметь решающее значение для Джо Байдена, которому нужно доказать, что он достоин быть кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Ранее Байдена сравнили с героем повести про доктора Джекила и мистера Хайда.