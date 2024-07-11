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В Совфеде раскрыли, к чему приведет встреча Орбана с Трампом

Сенатор Пушков раскрыл последствия встречи Орбана с Трампом после саммита НАТО

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что встреча Виктора Орбана с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом вызовет раздражение у руководства Евросоюза, однако укрепит позиции премьера Венгрии, поскольку республиканец с большой долей вероятности вернется в Белый дом по итогам выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это, несомненно, вызовет очередной приступ раздражения в его адрес со стороны руководства ЕС, но вместе с тем эта встреча укрепит его положение в ЕС в силу все большей вероятности того, что Трамп станет президентом США. В этом случае всегда поддерживавший его Орбан станет его привилегированным партнером в ЕС», — написал Пушков.

До этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после проведения саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Орбан рассказал, какие два звонка урегулируют конфликт на Украине.

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