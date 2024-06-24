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Орбан рассказал, какие два звонка урегулируют конфликт на Украине

Орбан: США двумя телефонными звонками могут урегулировать конфликт на Украине

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Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты должны проявить инициативу в урегулировании украинского конфликта с помощью двух телефонных звонков – в Москву и Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Welt.

«Президент США – единственный человек во мире, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву (для урегулирования конфликта. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

Как отметил глава венгерского кабмина, таким президентом мог бы стать бывший глава американского государства Дональд Трамп.

До этого Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

Он также заявлял, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

Ранее Орбан назвал безнадежным стремление Запада победить Россию.

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