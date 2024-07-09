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Помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние

WSJ: помощники Байдена больше года пытались скрыть признаки его состояния

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Elizabeth Frantz/Reuters

Помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как следует из текста, в Белом доме составляли расписание для Байдена таким образом, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и выступлений. Советники главы государства ограничили количество интервью и пресс-конференций, а также стремились, чтобы встречи со спонсорами «не выходили за рамки обмена любезностями».

Также было ограничено количество поездок президента США из-за опасений, что у него не хватит сил. В материале отмечается, что на фоне очевидных промахов Джо Байдена его советники продолжали уверять, что с ним все в порядке. В связи с этим многие сотрудники в Белом доме были шокированы тем, как Байден выступил на дебатах с Дональдом Трампом, пишет WSJ.

До этого президент США Джо Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

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