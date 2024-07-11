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Орбан встретится с Трампом во Флориде

Bloomberg: Орбан проведет встречу с Трампом во Флориде

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после проведения саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом написало агентство Bloomberg.

Визит Орбана состоится после серии зарубежных поездок, включая встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным и в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан также посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер-министр намерен продолжить свою миротворческую деятельность и использовать возможность саммита НАТО в Вашингтоне для этой цели.

Источник подчеркнул, что Трамп не просил Орбана участвовать в разработке мирного соглашения между Россией и Украиной. Дополнительные детали предстоящей встречи не раскрываются.

Также стало известно, что премьер-министр Венгрии может до конца года дважды выступить в Европарламенте. Основной темой его выступлений станет конфликт на Украине. Первое выступление Орбана в Европейском парламенте в качестве лидера страны, председательствующей в ЕС, может состояться уже на следующей неделе. Точной даты пока не имеется, так как ее установит сам парламент.

Ранее Орбан рассказал об изменении целей НАТО.

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