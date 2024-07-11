Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Венгрии может до конца года дважды выступить в Европарламенте

Орбан в течение нынешнего года может дважды выступить в Европейском парламенте

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан до конца нынешнего года может дважды выступить в Европейском парламенте, и основной темой его выступлений станет конфликт на Украине. Об этом, ссылаясь на источники в Европарламенте и дипломатических кругах, сообщает газета «Известия».

Первое выступление Орбана в Европейском парламенте в качестве лидера страны, председательствующей в ЕС, может состояться уже на следующей неделе. Точной даты пока не имеется, так как ее установит сам парламент.

По информации венгерского дипломатического источника, Орбан не планирует проводить предварительные встречи с руководством Евросоюза, чтобы сообщить об итогах своих поездок в Киев, Москву и Пекин, так как он уже проинформировал главу Европейского совета Шарля Мишеля и всех глав государств о своих визитах.

По словам евродепутатов от Хорватии и Германии Ивана Вилибора Синчича и Гуннара Бека, премьер-министр Венгрии сможет провести минимум два выступления — в начале и в конце полугодового председательства своей страны. Одной из главных тем в выступлениях политика должен стать украинский конфликт.

Депутат Европарламента от Чехии Иван Давид отметил, что Орбан из-за позиции многих парламентариев по украинскому конфликту будет выступать в недружественной атмосфере и поэтому вряд ли будет вдаваться в мелкие подробности относительно своих поездок на Украину, в Россию и Китай.

10 июля глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поездка Орбана к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине является политической ошибкой.

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами