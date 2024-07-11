НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности Украины

НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Об этом говорится в итоговой декларации участников саммита альянса в Вашингтоне.

«Решено создать Организацию НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) для координации предоставления военного оборудования и обучения для Украины союзниками и партнерами», — сказано в документе.

Ее цель, указано в декларации, — поставить помощь в сфере безопасности для Украины на прочную основу, гарантируя расширенную, предсказуемую и последовательную поддержку.

Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

В документе подчеркивается, что NSATU не сделает НАТО стороной конфликта — она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с НАТО.

Совместная декларация участников саммита НАТО также содержит пункт о будущем Украины в альянсе.

Ранее был назначен координатор НАТО по поставкам оружия Украине.