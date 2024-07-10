На Западе отметили активную дипломатическую деятельность Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин активно ведет дипломатическую деятельность после переизбрания. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство подсчитало, что за два месяца с момента своего переизбрания Путин провел более 20 встреч с лидерами государств Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 80,9%. Он отказался «объяснять контраст» высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков. По мнению Пескова, это связано с тяжелой и ответственной работой, которую ежедневно ведет президент.

8 и 9 июля в Москве проходили встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Накануне столицу посещал премьер Венгрии Виктор Орбан. Также недавно российский президент принимал участие в саммите ШОС.

Ранее Моди обсудил с Путиным Украину.