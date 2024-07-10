В МИД рассказали, когда могут состояться переговоры между Киевом и Москвой

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры между Москвой и Киевом по конфликту на Украине могут состояться, когда последний займет реалистичную позицию. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать сроки», — сказал Руденко.

По его словам, позиция президента России Владимира Путина ясна.

«Переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина и когда она займет реалистичную позицию», — заявил он.

До этого стало известно, что бывшие и действующие дипломаты западных стран написали совместное публичное письмо, в котором призвали Соединенные Штаты начать переговоры с РФ по разрешению конфликта на Украине. По мнению дипломатов, успехи Вооруженных сил России на фронте служат дополнительным аргументом к немедленному началу переговоров. Авторы письма считают, что заключение мирного соглашения сейчас не будет «аморальным», поскольку территориальные уступки — это небольшая цена «реальной независимости» Украины.

Ранее премьер Венгрии спрогнозировал самый драматичный период в конфликте на Украине.