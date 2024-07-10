Экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине

Смена власти на Украине может произойти по одному из нескольких сценариев, включая новый «майдан» или принуждение к проведению выборов со стороны западных стран, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Об этом экс-парламентарий рассказал изданию «Абзац».

«После завершения полномочий Верховной рады 28 августа западные страны могут потребовать проведения выборов, поставив под сомнение легитимность президента и парламента», — предположил Килинкаров.

По мнению экс-депутата, это связано с необходимостью реструктуризации долгов Украины перед Западом и выплатами крупных сумм денег.

При этом Килинкаров подчеркнул, что новым властям страны придется брать на себя ответственность за непопулярные решения, так как часть украинского общества сочтет их «предательскими».

До этого о том, что на Украине может произойти новый «майдан», заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, к перевороту население страны могут подтолкнуть прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и подписание Киевом декларации об отказе вступления в НАТО.

Ранее Путин объяснил бессмысленность прямого обращения к Верховной раде.