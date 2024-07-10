Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Moscow Times

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность нидерландской неправительственной организации The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике. Доступ к сайту The Moscow Times в России ранее был ограничен.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России признала британский фонд The John Smith Trust нежелательной организацией. 8 июля министерство юстиции России включило две организации из Финляндии Venajan Demokratian Puolesta и Vuoksi Ry в список нежелательных в РФ.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.