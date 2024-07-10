Бывшие и действующие дипломаты западных стран написали совместное публичное письмо, в котором призвали Соединенные Штаты начать переговоры с РФ по разрешению конфликта на Украине. Текст заявления опубликовала газета Financial Times (FT).

»Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России», — говорится в обращении.

По мнению дипломатов, успехи Вооруженных сил России на фронте служат дополнительным аргументом к немедленному началу переговоров. Авторы письма считают, что заключение мирного соглашения сейчас не будет «аморальным», поскольку территориальные уступки — это небольшая цена «реальной независимости» Украины.

Подписи под письмом оставили в частности экс-сотрудники британского посольства в РФ Кристофер Грэнвилл и Иэн Прауд, экс-посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, бывший британский посол в России Энтони Брентон и член британской палаты лордов Роберт Скидельски.

До этого FT писала, что ряд чиновников ЕС начали налаживать контакты с советниками Дональда Трампа после его победы на дебатах кандидатов в президенты США.

Ранее премьер Венгрии спрогнозировал самый драматичный период в конфликте на Украине.