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В НАТО не смогли объяснить, когда предложат Украине вступить в альянс

Reuters: проект декларации саммита НАТО не уточняет сроки принятия Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО предложит Украине членство, когда страны альянса согласуют позиции по этой теме. Об этом агентству Reuters сообщили источники, которые ознакомились с проектом декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам источников, Киеву направят приглашение о вступлении, когда все государства — участники блока одобрят его кандидатуру. Помимо этого, Украине придется выполнить «соответствующие условия».

При этом уточняется, что НАТО будет осуществлять поддержку страны на «пути к полной евроатлантической интеграции».

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

О том, что в НАТО по-прежнему нет консенсуса по членству Украины в объединении, заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Столтенберг оценил степень угрозы НАТО со стороны России.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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