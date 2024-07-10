Песков ответил на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода

Российские войска продолжают активную работу по созданию санитарной зоны в Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность Белгорода. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что происходит на этом (Харьковском. — Прим. ред.) направлении посвящено этой задаче (созданию зоны безопасности. — Прим. ред.). Работа в этом направлении ведется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда будет решен вопрос безопасности Белгорода.

Он также добавил, что детали проводимой операции могут разъяснить только в Минобороны РФ.

18 марта президент России Владимир Путин допустил появление на Украине санитарной зоны, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России. Позднее в Кремле объяснили, что под санитарной зоной глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

В мае российская армия начала наступательные действия на Харьковском направлении, где до сих пор постепенно продвигается вперед.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей Белгорода отправлять детей в летние лагеря из-за обстрелов.