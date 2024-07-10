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В Совфеде связали слова Байдена о «проигрыше» России на Украине с болезнью Паркинсона

Сенатор Пушков счел упражнением в пустословии слова Байдена о проигрыше России

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Yves Herman/Reuters

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «упражнением в пустословии» слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы «проигрывает» в украинском конфликте. В своем Telegram-канале он назвал высказывание Байдена частью предвыборной программы, оторванной от реальности.

По словам парламентария, высказывание президента США оторвано от реальности и является не более, чем пожеланием с его стороны. Пушков напомнил, что подобные заявления делали другие лидеры страны о Вьетнаме, Сирии и других странах.

«Байден тоже упражняется в пустословии — предсказывает победу Киева в то время, как весь мир видит обратное. Видимо, болезнь Паркинсона имеет и геополитическое измерение», — написал сенатор.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте. Также он выразил уверенность, что при полной коллективной поддержке альянса Украина может остановить президента РФ Владимира Путина. Байден добавил, что в случае победы в специальной военной операции Москва «не остановится на Украине», а будет создавать угрозу Европе.

Ранее стало известно, что помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние.

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