Украинский политолог рассказал о «беспроигрышном» ходе России

Президент России Владимир Путин сделал «беспроигрышный ход», поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Таким мнением в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился украинский аналитик Алексей Кущ.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украина упустила эту возможность.

«Если Запад в лице США, Великобритании и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России. Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой, но украинскому МИД не хватило инициативности и прозорливости», — написал Кущ.

По его мнению, несогласие западных стран только сблизит Индию и Россию.

До этого пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление РФ и Индии о том, что российская сторона поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены Совета безопасности ООН.

Это решение приняли по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство». Кроме того, в документе утверждается, что Москва и Дели призвали к всеобъемлющему реформированию Совбеза ООН.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.