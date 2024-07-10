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Украинский политолог рассказал о «беспроигрышном» ходе России

Кущ: Путин сделал беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в Совбезе ООН

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Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин сделал «беспроигрышный ход», поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Таким мнением в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился украинский аналитик Алексей Кущ.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украина упустила эту возможность.

«Если Запад в лице США, Великобритании и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России. Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой, но украинскому МИД не хватило инициативности и прозорливости», — написал Кущ.

По его мнению, несогласие западных стран только сблизит Индию и Россию.

До этого пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление РФ и Индии о том, что российская сторона поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены Совета безопасности ООН.

Это решение приняли по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство». Кроме того, в документе утверждается, что Москва и Дели призвали к всеобъемлющему реформированию Совбеза ООН.

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