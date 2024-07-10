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В Британии заметили беспокойство Зеленского из-за предстоящих выборов в США

Sky News: Зеленский признал, что выборы в США влияют на поддержку Украины

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Edgar Su/Reuters

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что предстоящие выборы в Соединенных Штатах могут помешать Западу продолжать поддержку Украины. Об этом пишет Sky News.

«Он [Зеленский] воспользовался открытием саммита НАТО, чтобы призвать мировых лидеров ускорить оказание помощи — возможно, помня о том, что готовность США оказывать помощь может измениться, если в ноябре будет избран Дональд Трамп», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что визит Зеленского в Вашингтон стал последним в серии поездок, в ходе которых он призывал к увеличению военной помощи.

По мере продолжения саммита НАТО ему придется сориентироваться в бурной политической обстановке Америки, в то время как Джо Байден пытается продемонстрировать свою силу на мировой арене на фоне опасений относительно его способности руководить США, пишет Sky News.

Встреча лидеров стран — участниц НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
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