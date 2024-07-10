Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву никогда не будет достаточно обещанных странами Запада систем ПВО, в том числе комплексов Patriot. Его слова с выступления в институте имени Рональда Рейгана в Вашингтоне приводит РИА Новости.

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда недостаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — указал президент Украины.

Ранее США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны.

До этого президент США Джо Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия. Позднее стало известно, что Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».