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В США объяснили, к чему ведет задержка в помощи Украине

Сенатор Макконнелл: промедление в помощи Украине лишь затягивает конфликт с РФ

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Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление в вопросе поддержки Украины только затягивает конфликт. Об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, сообщает «Европейская правда».

По его словам, у Украины на поле боя не должно быть сомнений, а должны быть инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии и создать условия для разговора с позиции силы.

Макконнелл считает, что медленная помощь Киеву лишь продлевает конфликт с Россией.

«Безопасность свободного мира будет или усилена победой наших друзей, или ослаблена их поражением», – заявил сенатор.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте. Также он выразил уверенность, что при полной коллективной поддержке альянса Украина может остановить президента РФ Владимира Путина. Байден добавил, что в случае победы в специальной военной операции Москва «не остановится на Украине», а будет создавать угрозу Европе.

Ранее Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО.

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