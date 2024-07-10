В США объяснили, к чему ведет задержка в помощи Украине

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление в вопросе поддержки Украины только затягивает конфликт. Об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, сообщает «Европейская правда».

По его словам, у Украины на поле боя не должно быть сомнений, а должны быть инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии и создать условия для разговора с позиции силы.

Макконнелл считает, что медленная помощь Киеву лишь продлевает конфликт с Россией.

«Безопасность свободного мира будет или усилена победой наших друзей, или ослаблена их поражением», – заявил сенатор.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте. Также он выразил уверенность, что при полной коллективной поддержке альянса Украина может остановить президента РФ Владимира Путина. Байден добавил, что в случае победы в специальной военной операции Москва «не остановится на Украине», а будет создавать угрозу Европе.

Ранее Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО.