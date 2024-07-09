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Премьер Индии приземлился в столице Австрии

Премьер Индии Моди заявил, что приземлился в Вене

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Артем Геодакян/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в социальной сети X о прибытии в австрийскую столицу Вену.

«Приземлился в Вене», — написал он.

Политик назвал этот визит особенным, так как Индию и Австрию связывают общие ценности и «стремление к улучшению планеты».

Моди добавил, что с нетерпением ждет переговоров с канцлером Карлом Нехаммером и общения с индийской общиной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он, в частности, договорился, что граждане Индии будут уволены со службы в ВС РФ, сообщает NDTV. По данным телекомпании, эту тему Моди обсуждал с Путиным во время ужина. Моди в Москве также заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной. В Киеве тем временем назвали визит Моди «сокрушительным ударом по мирным усилиям». О чем поговорили лидеры РФ и Индии - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия выступила за новый статус для Индии в Совбезе ООН.

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