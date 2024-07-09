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В США оценили шансы претендентов на место Байдена против Трампа

The Hill: Трамп обошел всех возможных кандидатов на место Байдена

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Brian Snyder/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обыгрывает каждого из гипотетических претендентов на смену главы Белого дома Джо Байдена в предвыборной гонке, пишет The Hill. По опросу Emerson College, в частности, проигрывают политику-республиканцу в возможной дуэли вице-президент Камала Харрис, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, глава Калифорнии Гэвин Ньюсом и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Согласно исследованию, в битве с «правой рукой» Байдена за Трампа готовы проголосовать 49% избирателей. Харрис поддерживают только 43%, а еще 8% пока не определились с выбором. В гипотетическом противостоянии с Сандерсом экс-президент имеет преимущество в 6% голосов, с Клинтон в 7% и Ньюсомом в 8%. Уступают Трампу и остальные вероятные кандидаты: министр транспорта Пит Буттиджич, бывший вице-президент Эл Гор, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор Элизабет Уоррен и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

Неудачные для Байдена дебаты с Трампом в конце июня спровоцировали волну критики президента США со стороны его коллег по Демократической партии. По итогам прений зрители присудили победу Трампа, а демократы задумались о смене своего своего кандидата в президенты, по крайней мере по информации множества американских СМИ. Впрочем, официально в партии пока возможность замены не подтверждали, как и в Белом доме.

Ранее в США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена.

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