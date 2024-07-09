Орбан прибыл в США на саммит НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в США, он примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне и проведет ряд встреч с главами государств Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, передает венгерское агентство MTI.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля», — подчеркнул он.

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине. Премьер Венгрии отметил, что российский лидер готов рассмотреть заключение перемирия с Украиной, если оно «не будет служить скрытой передислокации украинских сил». Орбан также сообщил, что Путин был удивлен, узнав, что Зеленский отверг идею о временном прекращении огня, так как считает, что «время не на стороне Украины». Сам же венгерский политик заявил, что в ближайшие два месяца потери на фронте будут «драматическими» и призвал договариваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».