Фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России»

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правый альянс премьера Венгрии Виктора Орбана «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте якобы «служит интересам России». Об этом он написал на странице в соцсети Х.

По его словам, политическая группа сознательно или бессознательно служит «интересам России».

«И тем самым они угрожают безопасности и свободе Европы», – написал Фиала, не уточнив, что имеет в виду.

До этого стало известно, что правый альянс «Патриоты за Европу», в котором принимает активное участие премьер Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС. После этого политик направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее в Польше рассказали о вылитых на Орбана «ведрах с помоями» из-за визита в Россию.