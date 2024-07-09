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Лавров прокомментировал отношение США к переговорам России и Индии

Лавров считает, что США должны «повлиять на себя» вместо России и Индии

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МИД РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты должны «повлиять на себя» вместо России и Индии и не пытаться помешать переговорам президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается меня, то на меня совсем не влияет, на президента, я думаю, даже не стоит объяснять, не влияет. Президент знает задачи, которые перед ним поставлены были российским народом и которые затем были изложены для правительства в его поручениях. Эти задачи мы решим», — прокомментировал Лавров отношение Вашингтона к переговорам РФ и Индии.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтону стоит заниматься своими делами.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал Моди за визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

Глава индийского правительства прибыл в Москву днем 8 июля. В тот же день он встретился с президентом РФ в его резиденции в Ново-Огарево, где политики беседовали в неформальной обстановке.

Ранее Путин и Моди выступили за мирное урегулирование украинского кризиса.

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