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Во Франции рассказали, как ЕС «задыхается от ярости» из-за Орбана

Филиппо: в ЕС «задыхаются от ярости» из-за шагов Орбана по Украине

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Alexis Sciard/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «задыхаются от ярости», поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан несет послание мира своими поездками в Китай, Россию и США. Об этом на странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан… несет послание диалога и мира», - подчеркнул он.

По его мнению, глава венгерского кабмина «троллит» Евросоюз, стремясь развить мирные переговоры по урегулированию на Украине.

До этого сообщалось, что Орбан заявил в письме о своем визите в Россию главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза об увеличении шансов на перемирие на Украине.

В письме венгерский лидер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, «сейчас больше шансов» на перемирие и начало мирных переговоров» по урегулированию украинского конфликта. Политик призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине.

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».

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