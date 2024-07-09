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В МИД РФ ответили Японии на намерение нарастить сотрудничество с НАТО

Руденко: РФ примет меры, если Япония на деле углубит сотрудничество с НАТО

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Reuters

Россия примет ответные меры в ряде областей, в том числе в военно-технической, если Япония на деле начнет углубление и развитие военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы все эти вещи, все эти заявления будем учитывать в своих практических делах и предпринимать целый комплекс мер в различных областях, в том числе в военно-технической», - подчеркнул он.

По его словам, упомянутый комплекс мер Россия может предпринять в случае практических шагов со стороны Японии по углублению военного сотрудничества с США.

До этого сообщалось, что Япония планирует укрепить сотрудничество с НАТО. Премьер Японии Фумио Кисида с 10 по 11 июля примет участие в саммите НАТО, с 12 по 14 июля состоится его визит в Германию, где он примет участие в японо-германском саммите и других мероприятиях.

Ранее в МИД заявили, что США активно «тащат» в АТР союзников по НАТО.

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