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Песков заявил, что на Западе не хотят слышать Россию

Песков: России сложно достучаться до Запада, там ничего не хотят слышать

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия намерена говорить правду Западу о попадании ракеты по детской больнице в Киеве, Москве сейчас очень сложно достучаться до западного мира, поскольку там не хотят ничего слышать. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео которой опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира. Они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит», — подчеркнул он.

По его словам, Россия будет «все равно нести правду о произошедшем» в Киеве в те страны, где аудитория будет готова слышать.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы «Охматдет». 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес РФ, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны.

Ранее минобороны РФ обвинило военных Украины в разрушении гражданских объектов в Киеве.

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