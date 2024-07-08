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Минобороны обвинило военных Украины в разрушении гражданских объектов в Киеве

В Минобороны опровергли заявления Киева об ударе России по гражданским объектам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заявления властей Украины о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, фотографии и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением ракеты ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что украинские власти уже не первый раз идут на подобные провокации.

«Аналогичные истерики киевского режима случаются всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО», — добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что на местах взрывов в Киеве нашли поражающие элементы ракет, используемых украинскими системами противовоздушной обороны.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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