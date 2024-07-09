Эксперт раскрыл, куда Орбан может отправиться после США

Обозреватель Sputnik International Дмитрий Бабич в беседе с Pravda.Ru прокомментировал продолжающийся «мирный вояж» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в рамках которого он нанес визит на Украину, в Россию, Китай, а затем заявил о планах направиться в США. Колумнист допустил, что после Соединенных Штатов глава венгерского кабмина может поехать на Ближний Восток.

«Я не удивлюсь, если он поедет в Иран, в Израиль или на Палестинскую автономию, и даже в Афганистан. То есть всюду, где есть застарелые конфликты, которые не удается решить десятилетиями, хотя очевидно, что определенных людей определенные режимы демонизируют», — сказал Бабич.

Что касается многих западных политиков, по мнению обозревателя, они недовольны тем, что Орбан своей активностью показывает их приверженность радикальной идеологии и безделье.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого политик направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».