Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о планах РФ и Индии о сотрудничестве

Лавров: у Индии и РФ много планов сотрудничества

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что у России и Индии много планов сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках двусторонних отношений государств.

Лавров подчеркнул, что отношения РФ и Индии в полной мере отвечают термину «особо привилегированное партнерство».

Также главы двух государств обсудили сотрудничество в рамках G20 и БРИКС. Лавров утверждает, что не удалось допустить украинизации повестки для для Группы 20.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели конструктивные переговоры по вопросам, касающимся Украины, в ходе их встречи в узком кругу.

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами