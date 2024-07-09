Лавров рассказал о планах РФ и Индии о сотрудничестве

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что у России и Индии много планов сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди с участием делегаций более подробно рассмотрели весь комплекс вопросов, которые стоят в рамках двусторонних отношений государств.

Лавров подчеркнул, что отношения РФ и Индии в полной мере отвечают термину «особо привилегированное партнерство».

Также главы двух государств обсудили сотрудничество в рамках G20 и БРИКС. Лавров утверждает, что не удалось допустить украинизации повестки для для Группы 20.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели конструктивные переговоры по вопросам, касающимся Украины, в ходе их встречи в узком кругу.

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.