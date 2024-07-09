Индийскому премьеру вручили высшую награду России

Премьер-министру Индии Нарендре Моди вручили высшую награду России — орден святого Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца с участием российской и индийской делегаций. Награду вручил лично президент России Владимир Путин.

Указ о награждении Моди был подписан президентом России еще пять лет назад, в апреле 2019 года. Премьер-министр Индии был удостоен ордена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Он стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили о большом значении этого визита.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.