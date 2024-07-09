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Дипломат рассказал о «последнем юбилее» НАТО

ТАСС: саммит НАТО в Вашингтоне может стать «последним юбилеем» альянса

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Саммит НАТО в Вашингтоне, в рамках которого альянс отметит свое 75-летие, может оказаться «последним юбилеем» Североатлантического альянса, поскольку в НАТО выбрали курс на конфронтацию и экспансию. Об этом в беседе с ТАСС неназванный дипломат в миссии одной из неевропейских стран в Брюсселе.

По его словам, экономика западных стран полностью зависит от поставок ресурсов от государств Глобального Юга. Там, отметил дипломат, скептически смотрят на призывы Запада поддержать его в борьбе с РФ и Китаем.

Североатлантический альянс вряд ли доживет до 80-летия, если продолжит такую политику и будет пытаться «выпрыгнуть за пределы своего традиционного евро-атлантического пространства».

«Попытки такой экспансии могут привести к тому, что этот юбилей альянса станет последним», - подчеркнул дипломат.

До этого американская газета Hill писала, что НАТО может прекратить свое существование на фоне геополитических перемен мира, где усиливают свое влияние новые центры – Россия, Китай и Индия.

Ранее Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны.

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