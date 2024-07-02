Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны

НАТО занимается искажением внешней и внутренней политики Китая, а также вмешивается во внутренние дела республики, считают в министерстве иностранных дел КНР. Заявление официального представителя китайского МИД Мао Нин цитирует РИА Новости.

Дипломат прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который на днях заявил, что Китай бросает вызов ценностям и безопасности НАТО.

«В действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю, вмешивается во внутренние дела Китая, искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР», — заявила Мао Нин.

Она добавила, что КНР действительно бросает вызов ценностям НАТО, если они заключаются в провоцировании конфликтов и использовании идеологии для создания противоречий.

Кроме того, Мао Нин призвала участников альянса задуматься о причинах украинского конфликта и напомнила, что Китай всегда продвигал дипломатический вариант разрешения ситуации.

1 июля Столтенберг сделал ряд резких заявлений о политике Китая. По его словам, КНР подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, поддерживая Россию в производстве БПЛА и ракет, поставляя ей технологии и электронику. В связи с этим, считает генсек НАТО, альянсу необходимо усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Пекин.

Ранее сообщалось, что страны НАТО пока не знают, какие санкции могут ввести против Китая за поддержку России.