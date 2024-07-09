В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Моди об Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели конструктивные переговоры по вопросам, касающимся Украины, в ходе их встречи в узком кругу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моди не претендует на посреднические усилия», — добавил Песков, отвечая на вопрос, как Россия воспринимает возможность посредничества по Украине со стороны премьера Индии.

Согласно заявлению представителя Кремля, Нарендра Моди представил свои инициативы по урегулированию ситуации, подчеркнув: «Все стремятся к миру, все выступают за мир, и мы тоже нацелены на мир при обеспечении безопасности для себя. Поэтому обмен мнениями — это необходимость».

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.