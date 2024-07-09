В МИД уточнили статус «Талибана» в списке запрещенных организаций

Процесс исключения движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций в России идет успешно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

«Когда пройдут все процедуры. Они идут», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос журналистов о том, когда движение «Талибан» может быть исключено из перечня запрещенных в РФ организаций.

До этого Кабулов заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает нормальному развитию отношений между Москвой и Кабулом.

В мае этого года спецпредставитель по Афганистану сообщил, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

Ранее МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС.