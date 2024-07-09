Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США резко раскритиковали Байдена за подход к конфликту на Украине

Hill: Байден должен изменить подход к конфликту на Украине или уйти в отставку

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президенту США Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации. В противном случае главе государства следует уйти в отставку, пишет The Hill на фоне ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве.

В материале отмечается, что «отстраненный президент Джо Байден» и его команда по национальной безопасности, не склонная к эскалации, помогли создать условия, которые якобы поощряют атаки ВС РФ.

«Лидеры НАТО, которые сегодня встречаются в Вашингтоне, должны изменить это саморазрушительное уравнение, с Байденом или без него. Настало время для победной парадигмы», — пишет The Hill.

В материале отмечается, что теперь Джо Байдену и союзникам необходимо начать «решительно ломать хребет» России на Украине, уничтожая волю к продолжению борьбы, поскольку Соединенные Штаты являются страной, «меняющей правила игры».

Для этого необходимо подтвердить, что Украина станет полноправным членом НАТО и представить конкретные шаги на этом пути. Также следует «отменить все нелепые правила боевых действий», которые запрещают ВСУ бить вглубь территории России, говорится в тексте.

«Байден переживает переломный момент на Украине. Война ведется круглосуточно и требует, чтобы президент был в хорошей физической и умственной форме. Либо он смело руководит страной в качестве главнокомандующего, либо ему нужно отойти в сторону. Если он останется, то ему нужен план победы. Если нет, то Байдену нужно уйти в отставку и позволить кому-то другому возглавить НАТО и войну», — подытоживают авторы.

Ранее Украину предупредили, что она не получит «бесплатный билет» в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами