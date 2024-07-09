В США резко раскритиковали Байдена за подход к конфликту на Украине

Президенту США Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации. В противном случае главе государства следует уйти в отставку, пишет The Hill на фоне ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве.

В материале отмечается, что «отстраненный президент Джо Байден» и его команда по национальной безопасности, не склонная к эскалации, помогли создать условия, которые якобы поощряют атаки ВС РФ.

«Лидеры НАТО, которые сегодня встречаются в Вашингтоне, должны изменить это саморазрушительное уравнение, с Байденом или без него. Настало время для победной парадигмы», — пишет The Hill.

В материале отмечается, что теперь Джо Байдену и союзникам необходимо начать «решительно ломать хребет» России на Украине, уничтожая волю к продолжению борьбы, поскольку Соединенные Штаты являются страной, «меняющей правила игры».

Для этого необходимо подтвердить, что Украина станет полноправным членом НАТО и представить конкретные шаги на этом пути. Также следует «отменить все нелепые правила боевых действий», которые запрещают ВСУ бить вглубь территории России, говорится в тексте.

«Байден переживает переломный момент на Украине. Война ведется круглосуточно и требует, чтобы президент был в хорошей физической и умственной форме. Либо он смело руководит страной в качестве главнокомандующего, либо ему нужно отойти в сторону. Если он останется, то ему нужен план победы. Если нет, то Байдену нужно уйти в отставку и позволить кому-то другому возглавить НАТО и войну», — подытоживают авторы.

Ранее Украину предупредили, что она не получит «бесплатный билет» в НАТО на саммите в Вашингтоне.