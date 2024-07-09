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Украину предупредили, что она не получит «бесплатный билет» в НАТО на предстоящем саммите

Пеллегрини: декларация саммита не будет для Киева бесплатным билетом в НАТО

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Tomas Tkacik/Global Look Press

Президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил, что декларация саммита НАТО не будет для Украины «бесплатным билетом» в альянс, поскольку Киеву необходимо соблюдать условия для присоединения к военному блоку и согласие на это каждого его члена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот документ сегодня не может служить как бесплатный билет или декларация о решении о принятии [Украины в НАТО] мы еще не так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным», — сказал Пеллегрини.

По мнению президента Словакии, итоговый документ должен содержать пункт о необходимости согласия всех членов Североатлантического альянса на принятие новых государств. Он подчеркнул, что сейчас среди стран-участниц альянса идет «большая дискуссия» о статье, которая касается членства Киева в НАТО. Идет очень аккуратный поиск слов, уточнил Пеллегрини.

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

Ранее Зеленского окрестили нежеланным женихом на саммите НАТО.

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