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Премьер Индии высказался об установлении мира на Украине

Моди: Индия готова к любому содействию ради урегулирования конфликта на Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Индия готова к любого рода содействию в целях стабилизации ситуации на Украине и урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС.

«Мы готовы к любому содействию в этом вопросе», — подчеркнул он.

Как отметил индийский премьер, в ходе неформальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он «слышал оптимизм» по вопросу решения украинского конфликта. Стороны, добавил Моди, сошлись на необходимости скорейшего установления мира на территории Украины.

9 июля в Большом Кремлевском дворце начались переговоры между Путиным и Моди.

Встреча проходит в узком формате. Российский лидер заявил, что они с премьером Индии в неформальной обстановке все обсудили.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле Путин и Моди планировали обсудить перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Путин рассказал Моди, как Запад пытался уничтожить атомную отрасль РФ.

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