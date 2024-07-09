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Путин рассказал Моди, как Запад пытался уничтожить атомную отрасль РФ

Путин рассказал Моди о попытках Запада уничтожить атомную отрасль РФ в 1990-е

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди стенд в павильоне «Атом» на ВДНХ и рассказал о том, как Запад пытался в 1990-е годы ликвидировать российскую атомную отрасль. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, после распада СССР западные специалисты начали регулярно посещать российские атомные объекты, в том числе военные.

«Ходили каждый день как на работу», — отметил Путин.

Сопровождавший лидеров двух стран глава Росатома Алексей Лихачев сказал, что в 2000 году — сразу после начала своего президентства — Путин прекратил доступ иностранцев на ядерные объекты РФ. Лихачев вспомнил, как президент посетил уральский город Снежинск и пообещал, что атомная отрасль там сохранится.

Моди отреагировал улыбкой и показал, что поддерживает это решение, похлопав Путина по плечу.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди приехали на ВДНХ на севере Москвы, где их встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и Лихачев. Путин и Моди осмотрят на ВДНХ инновационный павильон «Атом», — он был построен при участии государственной корпорации «Росатом» и открылся 4 ноября 2023 года. Экспозиция павильона посвящена истории российско-советской ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

Ранее десятки индийцев собрались в центре Москвы, чтобы поприветствовать Моди.

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